UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска не смогли прорваться через границу в Сумской области, - ОВА

Фото: российские войска не смогли прорваться на украинскую территорию в Сумской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские войска не смогли прорвать границу в Шосткинском районе Сумской области. Обстрелы с территории России продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Прорыва государственной границы не зафиксировано", - написал Живицкий о ситуации в Шосткинском районе.

Глава ОВА добавил, что оккупанты продолжают провокации и обстрелы приграничных районов Сумской области с российской территории.

Напомним, днем 17 мая российские войска попытались прорваться через границу в районе Середино-Буды Сумской области.

Отметим, утром 16 мая украинские пограничники остановили российских диверсантов в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьГраница с РФВойна в Украине