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Російські війська не змогли прорватися через кордон у Сумській області, - ОВА

Фото: російські війська не змогли прорватися на українську територію в Сумській області (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські війська не змогли прорвати кордон у Шосткинському районі Сумської області. Обстріли з території Росії тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Прориву державного кордону не зафіксовано", - написав Живицький про ситуацію в Шосткинському районі.

Глава ОВА додав, що окупанти продовжують провокації і обстріли прикордонних районів Сумської області з російської території.

Нагадаємо, вдень 17 травня російські війська спробували прорватися через кордон в районі Середино-Будо Сумської області.

Зазначимо, вранці 16 травня українські прикордонники зупинили російських диверсантів у Сумській області.

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