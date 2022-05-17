Российские войска не смогли прорваться через границу в Сумской области, - ОВА
Фото: российские войска не смогли прорваться на украинскую территорию в Сумской области (Getty Images)
Российские войска не смогли прорвать границу в Шосткинском районе Сумской области. Обстрелы с территории России продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Прорыва государственной границы не зафиксировано", - написал Живицкий о ситуации в Шосткинском районе.
Глава ОВА добавил, что оккупанты продолжают провокации и обстрелы приграничных районов Сумской области с российской территории.
Напомним, днем 17 мая российские войска попытались прорваться через границу в районе Середино-Буды Сумской области.
Отметим, утром 16 мая украинские пограничники остановили российских диверсантов в Сумской области.
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