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Российские войска не смогли прорваться через границу в Сумской области, - ОВА

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Сумы, Вторник 17 мая 2022 15:52
Российские войска не смогли прорваться через границу в Сумской области, - ОВА Фото: российские войска не смогли прорваться на украинскую территорию в Сумской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские войска не смогли прорвать границу в Шосткинском районе Сумской области. Обстрелы с территории России продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Прорыва государственной границы не зафиксировано", - написал Живицкий о ситуации в Шосткинском районе.

Глава ОВА добавил, что оккупанты продолжают провокации и обстрелы приграничных районов Сумской области с российской территории.

Напомним, днем 17 мая российские войска попытались прорваться через границу в районе Середино-Буды Сумской области.

Отметим, утром 16 мая украинские пограничники остановили российских диверсантов в Сумской области.

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