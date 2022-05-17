Російські війська не змогли прорватися через кордон у Сумській області, - ОВА
Російські війська не змогли прорвати кордон у Шосткинському районі Сумської області. Обстріли з території Росії тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Прориву державного кордону не зафіксовано", - написав Живицький про ситуацію в Шосткинському районі.
Глава ОВА додав, що окупанти продовжують провокації і обстріли прикордонних районів Сумської області з російської території.
Нагадаємо, вдень 17 травня російські війська спробували прорватися через кордон в районі Середино-Будо Сумської області.
Зазначимо, вранці 16 травня українські прикордонники зупинили російських диверсантів у Сумській області.
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