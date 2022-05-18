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Российские войска разрушили синагогу в Мариуполе

Фото: в Мариуполе оккупанты уничтожили синагогу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска разрушили помещение еврейской общины в Мариуполе. Кроме того, оккупанты уничтожили здание синагоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мариуполя.

"В очередной раз подтверждают свой позорный статус "рашистов". Российские "освободители" уничтожают все на своем пути и по количеству военных преступлений уже переплюнули нацистов... В Мариуполе российская армия разрушила здание "старой синагоги" и помещение центра громады", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе начали процесс эвакуации защитников из "Азовстали".

По данным аналитиков, Россия согласилась на эвакуацию украинских военных из "Азовстали" для того, чтобы объявили о захвате Мариуполя.

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