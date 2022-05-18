Російські війська зруйнували синагогу в Маріуполі

Російські війська зруйнували приміщення єврейської громади в Маріуполі. Крім того, окупанти знищили будівлю синагоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Маріуполя .

"Вкотре підтверджують свій ганебний статус "рашистів". Російські "освободітєлі" знищують усе на своєму шляху та за кількістю воєнних злочинів вже переплюнули нацистів... У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю "старої синагоги" та приміщення центру громади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі розпочали процес евакуації захисників з "Азовсталі".

За даними аналітиків, Росія погодилася на евакуацію українських військових з "Азовсталі" для того, щоб оголосили про захоплення Маріуполя.

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