RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська зруйнували синагогу в Маріуполі

Фото: У Маріуполі окупанти знищили синагогу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська зруйнували приміщення єврейської громади в Маріуполі. Крім того, окупанти знищили будівлю синагоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Маріуполя.

"Вкотре підтверджують свій ганебний статус "рашистів". Російські "освободітєлі" знищують усе на своєму шляху та за кількістю воєнних злочинів вже переплюнули нацистів... У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю "старої синагоги" та приміщення центру громади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі розпочали процес евакуації захисників з "Азовсталі".

За даними аналітиків, Росія погодилася на евакуацію українських військових з "Азовсталі" для того, щоб оголосили про захоплення Маріуполя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна Росії проти України