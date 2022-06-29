Российские войска продвинулись к Лисичанску, - британская разведка

Российские войска продолжают постепенно продвигаться вперед, пытаясь окружить город Лисичанск. С 25 июня российские войска продвинулись еще на 2 км в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода к югу от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, существует реальная вероятность того, что ракетный удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня был направлен на попадание в ближайшую инфраструктуру.

Неточность России в нанесении дальних ударов ранее приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожной станции Краматорск 9 апреля 2022 года, напомнили в минобороны Британии.

"Российские планировщики, скорее всего, по-прежнему готовы принять высокий уровень побочного ущерба, когда они видят военную необходимость в поражении цели. Почти наверняка Россия продолжит наносить удары, пытаясь воспрепятствовать пополнению запасов украинских передовых сил", - говорится в сообщении.