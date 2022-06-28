Российские силы вторжения все больше истощаются, - британская разведка

Россия выставила основные части шести разных армий, но добилась лишь тактического успеха под Северодонецком. Российские вооруженные силы все больше истощаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, украинские силы продолжают укреплять свои позиции на возвышенности в городе Лисичанск после отхода от Северодонецка. Украинские силы продолжают успешные удары в тылу русских, разрушая систему командования и контроль России.

В Минобороны Британии сообщили, что с 24 по 26 июня Россия нанесла необычайно интенсивные удары по территории Украины с использованием ракет большой дальности. Это оружие, скорее всего, включало советские ракеты AS-4 KITCHEN и более современные ракеты AS-23a KODIAK, выпущенные как из белорусского, так и из российского воздушного пространства.

"Это оружие было разработано для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но Россия продолжает использовать его в больших количествах для получения тактического преимущества", - говорится в сообщении.