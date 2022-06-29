Російські війська просунулися до Лисичанська, - британська розвідка

Російські війська продовжують поступово просуватися вперед, намагаючись оточити місто Лисичанськ. З 25 червня російські війська просунулися ще на 2 км в районі Лисичанського нафтопереробного заводу на південь від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як наголошується у зведенні, існує реальна ймовірність того, що ракетний удар по торговому центру в Кременчуці 27 червня був спрямований на влучання в найближчу інфраструктуру.

Неточність Росії в нанесенні дальніх ударів раніше призводила до масових жертв серед цивільного населення, в тому числі на залізничній станції Краматорськ 9 квітня 2022 року, нагадали в Міноборони Британії.

"Російські планувальники, швидше за все, як і раніше готові прийняти високий рівень побічної шкоди, коли вони бачать військову необхідність в ураженні цілі. Майже напевно Росія продовжить завдавати ударів, намагаючись перешкодити поповненню запасів українських передових сил", - йдеться в повідомленні.