Російські війська просунулися до Лисичанська, - британська розвідка

Російські війська продовжують поступово просуватися вперед, намагаючись оточити місто Лисичанськ. З 25 червня російські війська просунулися ще на 2 км в районі Лисичанського нафтопереробного заводу на південь від міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Як наголошується у зведенні, існує реальна ймовірність того, що ракетний удар по торговому центру в Кременчуці 27 червня був спрямований на влучання в найближчу інфраструктуру.
Неточність Росії в нанесенні дальніх ударів раніше призводила до масових жертв серед цивільного населення, в тому числі на залізничній станції Краматорськ 9 квітня 2022 року, нагадали в Міноборони Британії.
"Російські планувальники, швидше за все, як і раніше готові прийняти високий рівень побічної шкоди, коли вони бачать військову необхідність в ураженні цілі. Майже напевно Росія продовжить завдавати ударів, намагаючись перешкодити поповненню запасів українських передових сил", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія виставила основні частини шести різних армій, але домоглася лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Російські збройні сили все більше виснажуються.
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