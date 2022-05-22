Российские войска продолжают обстрелы Николаевской области: за сутки 9 раненых

"Сейчас больше всего достается Березнеговатской и Широковской общинам и городу Николаеву. В очередной раз уничтожены жилые дома. За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 9 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - написала Замазеева.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общем, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 151 гражданин, пострадавших от атак оккупантов на область.

Напомним, вчера российская армия сегодня нанесла ракетный удар по Николаевской области. В результате атаки была уничтожена база строительной компании.

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