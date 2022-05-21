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Оккупанты нанесли ракетный удар по строительной базе в Николаевской области

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Николаевская область, Суббота 21 мая 2022 15:28
Оккупанты нанесли ракетный удар по строительной базе в Николаевской области Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской области (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня, 21 мая, нанесла ракетный удар по Николаевской области. В результате атаки была уничтожена база строительной компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

В результате обстрела возник масштабный пожар с сильным задымлением. Кроме стройматериалов, сгорели заправочная станция и другие склады.

"Не хотят, чтобы мы строили. Нас это расстраивает, но не остановит", - отметил Ким.

Напомним, что сегодня оккупанты также нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области.

Кроме того, украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Винницкой областью.

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