Російські війська продовжують обстріли Миколаївської області: за добу 9 поранених

"Зараз найбільше дістається Березнегуватській та Широківській громадам і місту Миколаєву. В чергове знищені житлові будинки. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - написала Замазєєва.

За її словами, усі постраждалі доставлені в медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 151 громадянин, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, вчора російська армія сьогодні завдала ракетного удару по Миколаївській області. Внаслідок атаки була знищена база будівельної компанії.

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