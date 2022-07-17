ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские войска продолжают обстреливать остров Змеиный: какова цель врага

Новина українською →
Змеиный, Воскресенье 17 июля 2022 11:52
Российские войска продолжают обстреливать остров Змеиный: какова цель врага Фото: оккупанты продолжают атаковать Змеиный с воздуха (mapio.net)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты продолжают наносить удары по острову Змеиный. Таким образом враг хочет показать, что он якобы его еще "контролирует".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг продолжает выискивать возможности доказать, что у него есть еще какие-то силы для того, чтобы убедить нас в своей "мощи". И что он может еще сделать, как только время от времени вылетать и бомбить остров Змеиный? Поскольку пытается убедить хотя бы своих, что они им владеют и его как-то контролируют", - объясняет Гуменюк.

По ее словам, очередные обстрелы, это также была попытка разведки: не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить.

"Но пока они бьют по той технике, которую оставили сами", - добавила Гуменюк.

Напомним, 30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, а позже наши бойцы установили на острове украинский флаг.

При этом враг продолжает наносить удары по Змеиному. Так, недавно оккупанты атаковали наземные силы ВСУ под Херсоном и непосредственно сам остров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
остров Змеиный Война России против Украины
NEWS
Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова, - источники
Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова, - источники
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года