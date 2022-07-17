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Російські війська продовжують обстрілювати острів Зміїний: яка мета ворога

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Зміїний, Неділя 17 липня 2022 11:52
Російські війська продовжують обстрілювати острів Зміїний: яка мета ворога Фото: окупанти продовжують атакувати Зміїний з повітря (mapio.net)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по острову Зміїний. Таким чином ворог хоче показати, що він нібито його ще "контролює".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього є ще якісь сили для того, щоб переконати нас у своїй "могутності". І що він може ще зробити, як тільки час від часу вилітати та бомбити острів Зміїний? Оскільки намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють", - пояснює Гуменюк.

За її словами чергові обстріли, це також була спроба розвідки: чи не розгорнуть там гарнізон, який можна знищити.

"Але поки вони б'ють по тій техніці, яку залишили самі", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, а пізніше наші бійці встановили на острові український прапор.

При цьому ворог продовжує завдавати ударів по Зміїному. Так, нещодавно окупанти атакували наземні сили ЗСУ під Херсоном і безпосередньо сам острів.

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остров Змеиный Війна Росії проти України
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