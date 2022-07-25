Российские войска снова попытались выйти на границу Луганской области: что известно

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской облгосадминистрации.

Он рассказал, что за последние сутки вражеские войска выпустили по населенным пунктам области три ракеты, а также совершили три массированные артиллерийские атаки и два минометных обстрела. Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление.

Напомним, по данным британской разведки, безрезультативные бои продолжаются как на Донбассе, так и на Херсонском направлении. Российское командование продолжает сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.

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