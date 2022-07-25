RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська знову спробували вийти на кордон Луганської області: що відомо

Фото: російські війська продовжують спроби штурму Луганської області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують спроби штурму Луганської області. Окупанти з трьох напрямків спробували вийти на адміністративний кордон регіону.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської облдержадміністрації.

Він розповів, що за останню добу ворожі війська випустили по населених пунктах області три ракети, а також здійснили три масовані артилерійські атаки і два мінометних обстріли. Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, безрезультативні бої тривають як на Донбасі, так і на Херсонському напрямку. Російське командування продовжує стикатися з дилемою: або забезпечити наступ на сході, або посилити оборону на заході.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськРосійська ФедераціяВійна в Україні