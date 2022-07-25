Російські війська знову спробували вийти на кордон Луганської області: що відомо

Російські війська продовжують спроби штурму Луганської області. Окупанти з трьох напрямків спробували вийти на адміністративний кордон регіону.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської облдержадміністрації.
Він розповів, що за останню добу ворожі війська випустили по населених пунктах області три ракети, а також здійснили три масовані артилерійські атаки і два мінометних обстріли. Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, безрезультативні бої тривають як на Донбасі, так і на Херсонському напрямку. Російське командування продовжує стикатися з дилемою: або забезпечити наступ на сході, або посилити оборону на заході.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.