Російські війська знову спробували вийти на кордон Луганської області: що відомо

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської облдержадміністрації.

Він розповів, що за останню добу ворожі війська випустили по населених пунктах області три ракети, а також здійснили три масовані артилерійські атаки і два мінометних обстріли. Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, безрезультативні бої тривають як на Донбасі, так і на Херсонському напрямку. Російське командування продовжує стикатися з дилемою: або забезпечити наступ на сході, або посилити оборону на заході.

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