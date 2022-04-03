Российские войска подорвали мост на дороге из Путивля в Сумы

Российские войска в Сумской области подорвали мост через реку Сейм. Мост стоял на дороге из Путивля в Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

"Мост через реку Сейм, подорванный орками. Это был путь из Путивля в Сумы", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" с 4 мая возобновляет прием посылок в Сумах. Сегодня началась выдача посылок, которые не смогли получить клиенты из-за начала войны.

Также сообщалось, что оккупанты в Сумской области обстреливают дома и автомобили гражданских, в результате есть погибшие и раненые.

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