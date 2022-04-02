ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты в Сумской области обстреливают дома и автомобили гражданских: есть погибший и раненые

Новина українською →
Сумская область , Суббота 02 апреля 2022 13:38
Оккупанты в Сумской области обстреливают дома и автомобили гражданских: есть погибший и раненые Фото: оккупанты в Сумской области обстреливают дома и автомобили гражданских (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Сумской области российские оккупанты обстреливают дома и машины мирных жителей. Один мужчина скончался от полученных ранений, а еще трое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

"В Бурыни войска РФ вчера обстреляли дома мирных жителей. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь", - написал он.

Кроме того, в Бурыни оккупанты обстреляли гражданскую машину с людьми, двух местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам.

А позавчера в больницу района доставили местного жителя, который попал под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина скончался.

Вместе с тем в Шостинском районе 31 марта, между Белопольем и Путивлем военные РФ задержали гражданскую машину с местными жителями.

Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными пропала. По состоянию на вчера их место пребывания неизвестно, телефоны выключены.

Также российские войска вели хаотичный огонь по с. Басовка. Повреждены нежилые помещения.

"Вчера стало известно, что в российский плен попал военный Вооруженных Сил Украины. В течение долгого времени парень не выходил на связь с родными, а вчера его матери поступило видео в вайбере, что сына захватили в плен", - рассказал Живицкий.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 38 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой