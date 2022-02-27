Российские войска подорвали газопровод в Харькове. Жителей города успокаивают, что это - не ядерный взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
В Харькове на Даниловке российские оккупанты подорвали газопровод ночью 27 февраля. На видео виден большой взрыв.
В службе отмечают, что это не было ядерным взрывом.
"Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похоже на него", - говорится в сообщении.
Напомним, что в результате обстрелов в Харьковской области погиб ребенок. Оккупанты обстреляли жилой дом.
Также сообщалось, что в Харькове обстреляли многоэтажку. Три этажа получили сильные повреждения.