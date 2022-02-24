Российские войска открыли огонь по гражданской инфраструктуре, - Подоляк

Российские военнослужащие открывают огонь не только по военной инфраструктуре. В Угледаре под обстрел попала местная больница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Уже атакуют не только военную инфраструктуру, а уже начали удары по гражданской инфраструктуре. в Угледаре под обстрелы попала больница", - заявил Подоляк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты пытались совершить теракт на Чернобыльской АЭС.
Тем временем в ВСУ сообщили, об активных боевых действия за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка.
В частности, с территории Беларуси также были выпущены баллистические ракеты в сторону Украины.