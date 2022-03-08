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Российские войска осуществили перегруппировку для организации штурма Киева, - Генштаб

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Украина, Вторник 08 марта 2022 11:10
Российские войска осуществили перегруппировку для организации штурма Киева, - Генштаб Фото: Россия готовится к штурму Киева (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в течение вчерашнего дня осуществляли перегруппировку для организации штурма Киева. Для этого захватчики планируют привлечь так называемых "кадыровцев"и "вагнеровцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В течение суток противником осуществлялась перегруппировка для организации штурма Киева. К штурму оккупанты планируют привлечь наиболее боеспособные части и подразделения", - говорится в сообщении.

Среди них подразделения:

  • специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный);
  • 27 отряда СпП "Кузбасс" (Кемерово);
  • 604 центра СпП "Витязь" (Москва);
  • Росгвардии и частной военной компании “Лига” (бывшая ЧВК “Вагнер”).

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что Россия создала специальные подразделения психологической борьбы на временно оккупированных территориях на юге Украины.

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