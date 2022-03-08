Російські війська здійснили перегрупування для організації штурму Києва, - Генштаб
Фото: Росія готується до штурму Києва (Getty Images)
Російські окупанти протягом вчорашнього дня здійснювали перегрупування для організації штурму Києва. Для цього загарбники планують долучили так званих "кадирівців" та "вагнерівців".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Протягом доби противником здійснювалось перегрупування для організації штурму Києва. До штурму окупанти планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи", - йдеться у повідомленні.
Серед них підрозділи:
- спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний);
- 27 загону СпП "Кузбасс" (Кемерово);
- 604 центру СпП "Вітязь” (Москва);
- Росгвардії та приватної військової компанії “Ліга” (колишня ПВК “Вагнер”).
Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що Росія створила спеціальні підрозділи психологічної боротьби на тимчасово окупованих територіях на півдні України.
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