Российские войска обстреляли Золочев под Харьковом, ранены два человека

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Харьковской областной прокуратуры.

"Вражеские снаряды упали посреди частных домов. Один из российских снарядов пробил крышу, залетел в кухню и не разорвался. В результате обстрела получили ранения 50-летний мужчина и 62-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром противник обстрелял Николаев. Как минимум два снаряда взорвались прямо во дворах многоэтажек. В результате обстрелов погиб один человек и еще шестеро пострадали.

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