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Российские войска снова обстреляли село в Черниговской области

Фото: российские войска снова обстреляли село в Черниговской области (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 14 мая утром российские войска обстреляли со своей территории окрестности села Блешня Черниговской области. Было зафиксировано восемь взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ОК "Север".

"Сегодня утром со стороны РФ оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт на Черниговщине. Около 06:30 поступила информация, что на окраине Блешни зафиксировали 8 взрывов (приходов, предварительно - из миномета)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, по данным Генштаба, российские войска накапливают у границы с Украиной возле Черниговской области дополнительные артиллерийские подразделения, чтобы усиливать обстрелы населенных пунктов региона.

Ранее сообщалось, что 12 мая в результате ночного авиаудара российских войск по Новгород-Северском Черниговской области погибли 3 человека, более 10 были ранены.

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