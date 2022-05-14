Российские войска снова обстреляли село в Черниговской области

"Сегодня утром со стороны РФ оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт на Черниговщине. Около 06:30 поступила информация, что на окраине Блешни зафиксировали 8 взрывов (приходов, предварительно - из миномета)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, по данным Генштаба, российские войска накапливают у границы с Украиной возле Черниговской области дополнительные артиллерийские подразделения, чтобы усиливать обстрелы населенных пунктов региона.

Ранее сообщалось, что 12 мая в результате ночного авиаудара российских войск по Новгород-Северском Черниговской области погибли 3 человека, более 10 были ранены.

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