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Российские войска обстреляли Рубежное: повреждены ж/д дорога и жилые дома

Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска обстреляли город Рубежное Луганской области. В результате обстрела разрушен участок железнодорожного полотна в районе ж/д переезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОГА Сергея Гайдая в Facebook.

"Обстреляли Рубежное. Попадание в жилые дома: ул. Славянская 21, Маяковского 7, Матросова 16. Горит фура на ул. Заводской 27 р-н АЗС", - написал он.

По словам Гайдая, информация о пострадавших уточняется.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Война России против УкраиныРубежное