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Російські війська обстріляли Рубіжне: пошкоджені ж/д дорога і житлові будинки

Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська обстріляли місто Рубіжне Луганської області. В результаті обстрілу зруйновано ділянку залізничного полотна в районі залізничного переїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в Facebook.

"Обстріляли Рубіжне. Попадання в житлові будинки: вул. Слов'янська 21, Маяковського 7, Матросова 16. Горить фура на вул. заводській 27 р-н АЗС", - написав він.

За словами Гайдая, інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниРубежное