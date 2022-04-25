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Российские войска обстреляли из РСЗО село под Кривым Рогом

Фото: последствия обстрела (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска утром 25 апреля обстреляли из реактивных систем залпового огня село под Кривым Рогом. В результате инцидента пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Практически сутки враг испытывает нас воздушными тревогами. Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую общину. Попали по окрестностям населенного пункта. Никто не пострадал. Сейчас все нормально", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска готовятся к наступлению на Кривой Рог из Херсонской области, в связи с этим город усиленно готовится к обороне.

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Кривой РогВойна России против Украины