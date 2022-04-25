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Російські війська обстріляли з РСЗВ село під Кривим Рогом

Фото: наслідки обстрілу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська вранці 25 квітня обстріляли з реактивних систем залпового вогню село під Кривим Рогом. В результаті інциденту постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Практично добу ворог відчуває нас повітряними тривогами. Вночі окупанти обстріляли з систем залпового вогню Новолатівську громаду. Потрапили по околицях населеного пункту. Ніхто не постраждав. Зараз все нормально", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська готуються до наступу на Кривий Ріг з Херсонської області, у зв'язку з цим місто посилено готується до оборони.

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