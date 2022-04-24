Российские войска обстреляли поселок Очеретино на Донбассе. Погибли две девочки

Российские войска утром 24 апреля обстреляли поселок Очеретино (Донецкая область). В результате попадания в жилой дом погибли две девочки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Жизнь двоих детей из Очеретинской громады унесли российские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли", - сообщил он.

Он также в очередной раз обратился к жителям Донецкой области с призывом эвакуироваться из прифронтовой зоны.