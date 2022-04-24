Оккупанты вчера 12 раз обстреляли Луганскую область: есть жертвы и раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"Шесть человек погибли после вчерашней артиллерийской атаки по городам Горное и Золотое. Еще два человека тяжело ранены", - говорится в сообщении.

Также вчера в Попасной из-под завалов частного дома достали тела 2 женщин, погибших от вражеской атаки несколько дней назад.

В результате вчерашних обстрелов пострадали Горное, Золотое, Лисичанск, Северодонецк и Рубежное. Разрушениям подверглись частные дома и отдел полиции.