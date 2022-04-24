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Російські війська обстріляли селище Очеретине на Донбасі. Загинули дві дівчинки

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Донецька область, Неділя 24 квітня 2022 12:35
Російські війська обстріляли селище Очеретине на Донбасі. Загинули дві дівчинки Фото: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko donoda)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська вранці 24 квітня обстріляли селище Очеретине (Донецька область). В результаті попадання в житловий будинок загинули дві дівчинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти в цей великодній ранок. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня сім'я, був зруйнований, дівчатка 14 і 5 років загинули", - повідомив він.

Він також в черговий раз звернувся до жителів Донецької області з закликом евакуюватися з прифронтової зони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вчора 12 разів обстріляли Луганську область, в результаті є жертви і поранені.

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