Российские войска обстреляли Никополь

Российские военные ночью 5 августа нанесли удар по Никополю Днепропетровской области. В городе и районе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
Администрация города просит жителей до окончания воздушной тревоги оставаться в безопасных местах.
Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никополя Днепропетровской области, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.
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