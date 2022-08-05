Російські війська обстріляли Нікополь

Російські військові вночі 5 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. У місті та районі оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.
Адміністрація міста просить жителів до закінчення повітряної тривоги залишатися в безпечних місцях.
Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікополя Дніпропетровської області, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.
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