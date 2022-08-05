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Российские войска обстреляли Никополь

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Никополь, Пятница 05 августа 2022 00:30
Российские войска обстреляли Никополь Фото: российские войска обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные ночью 5 августа нанесли удар по Никополю Днепропетровской области. В городе и районе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Администрация города просит жителей до окончания воздушной тревоги оставаться в безопасных местах.

Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никополя Днепропетровской области, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

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