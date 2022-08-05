Российские войска обстреляли Никополь

Российские военные ночью 5 августа нанесли удар по Никополю Днепропетровской области. В городе и районе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Администрация города просит жителей до окончания воздушной тревоги оставаться в безопасных местах.