Российские войска обстреляли больницу в Орехове Запорожской области

Российские оккупанты вчера вечером нанесли удар по больнице города Орехов Запорожской области. По предварительной информации, никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.
Сообщается, что больница в Орехове была обстреляна около 21:00
"К счастью, по предварительной информации, больница на момент обстрела была пуста. В настоящее время проводятся работы по восстановлению уцелевших корпусов Ореховской больницы", - говорится в сообщении.
Фото: последствия обстрела больницы (t.me/zoda_gov_ua)
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты вывозят из Запорожской области подготовленное для экспорта масло.
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