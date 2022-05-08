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Российские войска обстреляли больницу в Орехове Запорожской области

Фото: последствия обстрела больницы (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты вчера вечером нанесли удар по больнице города Орехов Запорожской области. По предварительной информации, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.

Сообщается, что больница в Орехове была обстреляна около 21:00

"К счастью, по предварительной информации, больница на момент обстрела была пуста. В настоящее время проводятся работы по восстановлению уцелевших корпусов Ореховской больницы", - говорится в сообщении.

Фото: последствия обстрела больницы (t.me/zoda_gov_ua)

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты вывозят из Запорожской области подготовленное для экспорта масло.

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