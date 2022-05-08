Російські війська обстріляли лікарню в Оріхові Запорізької області

Російські окупанти вчора ввечері завдали удару по лікарні міста Оріхів Запорізької області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.
Повідомляється, що лікарня в Оріхові була обстріляна близько 21:00
"На щастя, за попередньою інформацією, лікарня на момент обстрілу була порожня. В даний час проводяться роботи з відновлення вцілілих корпусів Оріхівської лікарні", - йдеться в повідомленні.
Фото: наслідки обстрілу лікарні (t.me/zoda_gov_ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти вивозять з Запорізької області підготовлену для експорту олію.
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