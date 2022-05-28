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Российские войска ночью снова обстреляли приграничные районы Сумской области

Фото: российская армия разрушила сельхозпредприятие (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Александр Белоус

Российские войска в ночь на 28 мая вновь обстреляли приграничные районе Сумской области. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Facebook.

"С полуночи до четырех утра Россия обстреливала наши территории", - написал он.

По его данным, в Путивльской громаде ракетным ударом разрушено сельхозпредприятие.

Кроме того, со своей территории русские вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской громады, около 6 прилетов. Также русские войска вели артобстрел Эсманской общины. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.

Напомним, 27 мая российские военные со своей территории открыли огонь по приграничным населенным пунктам Сумской области. Снова под удар попала Середина-Буда Шосткинского района.

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