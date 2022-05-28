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Російські війська вночі знову обстріляли прикордонні районы Сумської області

Фото: російська армія зруйнувала сільгосппідприємство (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська у ніч на 28 травня знову обстріляли прикордонні районі Сумської області. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького у Facebook.

"З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала наші території", - написав він.

За його даними, у Путивльській громаді ракетним ударом зруйноване сільгосппідприємство.

Крім того, зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів. Також російські війська вели артобстріл Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська.

Нагадаємо, 27 травня російські військові зі своєї території відкрили вогонь по прикордонних населених пунктах Сумської області. Знову під удар потрапила Середина-Буда Шосткинського району.

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