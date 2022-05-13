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Российские войска ночью нанесли два ракетных удара по Сумской области

Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 13 мая нанесла два ракетных удара по пограничному населенному пункту в Сумской области. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"Сегодня ночью оккупанты дважды ударили ракетами по Сумской области. Так, в 00:05 враг с территории Российской Федерации нанес два ракетные удары по приграничному населенному пункту Очкино в Сумской области. Среди личного состава, предварительно, потерь нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что российские войска со своей территории постоянно обстреливают пограничные пункты Сумской области.

Так, вчера, 12 мая, оккупанты 20 раз обстреляли регион. В результате вражеских атак погиб человек.

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Сумская областьВойна России против Украины