Российские войска нанесли удар по Николаеву очень коварно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что российские войска совершили циничный и коварный ракетный удар по Николаеву как раз после годовщины освобождения города от нацистских захватчиков во время Второй мировой войны в 1944 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Украинского государства.

"Этот очередной акт российской так называемой денацификации Николаева произошел утром после годовщины освобождения города от нацистских захватчиков. Николаевцы помнят день 28 марта 1944 года. И видят, на кого похожи русские войска, которые сейчас пытаются захватить их город", - говорит президент.

Зеленский рассказал, что в течение дня в Николаеве продолжалась спасательная операция.

"Разбирали завалы здания областной администрации, разрушенной российскими ракетными ударами. По состоянию на это время известно о восьми погибших и тридцати раненых", - сообщил глава государства.

Президент добавил, что остается вероятность, что количество жертв и пострадавших может быть больше.

"Российские войска нанесли этот удар по Николаеву очень коварно. В то время, когда люди добрались до рабочих мест утром. Слава Богу, большинство из находившихся в здании успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги", - сказал Зеленский.