Російські війська здійснили удар по Миколаєву дуже підступно, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські війська вчинили цинічний і підступний ракетний удар по Миколаєву саме після річниці визволення міста від нацистських загарбників під час Другої світової війни в 1944 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави Української держави.
"Цей черговий акт російської так званої денацифікації Миколаєва відбувся вранці після річниці звільнення міста від нацистських загарбників. Миколаївці пам'ятають день 28 березня 1944 року. І бачать, на кого схожі російські війська, які зараз намагаються захопити їхнє місто", - говорить президент.
Зеленський розповів, що протягом дня в Миколаєві тривала рятувальна операція.
"Розбирали завали будівлі обласної адміністрації, яка була зруйнована російськими ракетними ударами. Станом на цей час відомо про вісьмох загиблих та тридцятьох поранених", - повідомив глава держави.
Президент додав, що залишається ймовірність, що кількість жертв і постраждалих може бути більше.
"Російські війська здійснили цей удар по Миколаєву дуже підступно. У той час, коли люди дісталися робочих місць уранці. Дякувати Богу, більшість із тих, хто був у будівлі, встигла евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги", - сказав Зеленський.
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