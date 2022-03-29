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Російські війська здійснили удар по Миколаєву дуже підступно, - Зеленський

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Вівторок 29 березня 2022 23:51
Російські війська здійснили удар по Миколаєву дуже підступно, - Зеленський Фото: наслідки ворожого удару по будівлі Миколаївської ОГА (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські війська вчинили цинічний і підступний ракетний удар по Миколаєву саме після річниці визволення міста від нацистських загарбників під час Другої світової війни в 1944 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави Української держави.

"Цей черговий акт російської так званої денацифікації Миколаєва відбувся вранці після річниці звільнення міста від нацистських загарбників. Миколаївці пам'ятають день 28 березня 1944 року. І бачать, на кого схожі російські війська, які зараз намагаються захопити їхнє місто", - говорить президент.

Зеленський розповів, що протягом дня в Миколаєві тривала рятувальна операція.

"Розбирали завали будівлі обласної адміністрації, яка була зруйнована російськими ракетними ударами. Станом на цей час відомо про вісьмох загиблих та тридцятьох поранених", - повідомив глава держави.

Президент додав, що залишається ймовірність, що кількість жертв і постраждалих може бути більше.

"Російські війська здійснили цей удар по Миколаєву дуже підступно. У той час, коли люди дісталися робочих місць уранці. Дякувати Богу, більшість із тих, хто був у будівлі, встигла евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги", - сказав Зеленський.

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