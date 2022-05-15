Российские войска нанесли ракетный удар по военному объекту во Львовской области

Утром 15 мая российские войска нанесли ракетный удар по одному из военных объектов во Львовской области. На данный момент информации о жертвах нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"Сегодня 04:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется", - отметил Козицкий.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах, которые слышали во Львове и области. По предварительной информации, было шесть взрывов, работала система противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что хакеры провели крупнейшую атаку на интернет-сеть Львовского городского совета.

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