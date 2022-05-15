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Российские войска нанесли ракетный удар по военному объекту во Львовской области

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Львовская область, Воскресенье 15 мая 2022 08:20
Российские войска нанесли ракетный удар по военному объекту во Львовской области Фото: ракету запустили по военному объекту во Львовской области (nationalinterest org)
Автор: Илона Свиридова

Утром 15 мая российские войска нанесли ракетный удар по одному из военных объектов во Львовской области. На данный момент информации о жертвах нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"Сегодня 04:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется", - отметил Козицкий.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах, которые слышали во Львове и области. По предварительной информации, было шесть взрывов, работала система противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что хакеры провели крупнейшую атаку на интернет-сеть Львовского городского совета.

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