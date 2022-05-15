Во Львове и области слышали взрывы. Работали системы ПВО
Во Львове и области ночью 15 мая слышались звуки взрывов и звучали сирены воздушной тревоги. Предварительно, было 6 взрывов. Сработали системы противовоздушной обороны ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.
По его информации, по состоянию на утро воскресенья "нет попадания в цель".
"Всего слышали 6 взрывов в небе по области - отработали ВСУ ПВО", - пишет Зинкевич.
Во Львове была объявлена воздушная тревога около половины четвертого, и через два часа была отмена.
Депутат обратил внимание, что звуки взрывов могли быть результатом работы наших ПВО, и напомнил львовянам о запрете посещать места, где слышали взрывы, а также не фотографировать и не снимать на видео локации.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 14 мая, украинская противовоздушная оборона уничтожила 8 воздушных целей российских оккупантов, сбив 1 самолет и 7 беспилотников.
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