ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львове и области слышали взрывы. Работали системы ПВО

Новина українською →
Львов, Воскресенье 15 мая 2022 06:40
Во Львове и области слышали взрывы. Работали системы ПВО Фото: Львов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове и области ночью 15 мая слышались звуки взрывов и звучали сирены воздушной тревоги. Предварительно, было 6 взрывов. Сработали системы противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

По его информации, по состоянию на утро воскресенья "нет попадания в цель".

"Всего слышали 6 взрывов в небе по области - отработали ВСУ ПВО", - пишет Зинкевич.

Во Львове была объявлена воздушная тревога около половины четвертого, и через два часа была отмена.

Депутат обратил внимание, что звуки взрывов могли быть результатом работы наших ПВО, и напомнил львовянам о запрете посещать места, где слышали взрывы, а также не фотографировать и не снимать на видео локации.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 14 мая, украинская противовоздушная оборона уничтожила 8 воздушных целей российских оккупантов, сбив 1 самолет и 7 беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Львовская область ПВО воздушная тревога Взрыв
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС