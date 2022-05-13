ru ua
Пт, 13 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Хакеры атаковали интернет-сеть Львовского горсовета

Новина українською →
Львов, Пятница 13 мая 2022 17:41
Хакеры атаковали интернет-сеть Львовского горсовета Фото: хакеры атаковали интернет-сеть Львовского городского совета (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Хакеры сегодня, 13 мая, атаковали интернет-сеть Львовского городского совета. Сейчас специалисты работают над восстановлением системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко в Facebook.

"На интернет-сеть Львовского городского совета только что была нанесена хакерская атака. Специалисты мэрии вместе с киберполицией работают над восстановлением системы и сервисов. Детали позже", - отметил Москаленко.

Напомним, 9 мая киберпреступники атаковали сайты украинских телеком-операторов.

Также российские хакеры совершили новую кибератаку, используя тему оккупированного Херсона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака Львов
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС