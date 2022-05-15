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Російські війська завдали ракетного удару по військовому об'єкту у Львівській області

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Львівська область, Неділя 15 травня 2022 08:20
Російські війська завдали ракетного удару по військовому об'єкту у Львівській області Фото: ракету запустили по військовому об'єкту у Львівській області (nationalinterest org)
Автор: Ілона Свиридова

Вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"Сьогодні 04:30 був ракетний удар по одному з об'єктів військової інфраструктури. Станом на даний момент інформації про загиблих і травмованих немає. Наявність і характер руйнувань уточнюється", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи, які чули у Львові та області. За попередньою інформацією, було шість вибухів, працювала система протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що хакери провели найбільшу атаку на інтернет-мережу Львівської міської ради.

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