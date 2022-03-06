Российские войска нанесли ракетный удар по Овручу. Разрушены десятки домов

Российские войска нанесли ракетный удар по частному сектору в Овруче Житомирской области. В результате разрушены 30 домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в результате ракетного удара по частному сектору в Овруче разрушены 30 частных жилых домов, из них 5 полностью.
"Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 10 человек и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ заявил, что противник планирует захватить дамбу Каневской гидроэлектростанции (ГЭС), которая находится в Черкасской области на пойме правого берега реки Днепр.
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