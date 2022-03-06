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Оккупанты планируют захватить дамбу Каневской ГЭС, - Генштаб ВСУ

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 02:03
Оккупанты планируют захватить дамбу Каневской ГЭС, - Генштаб ВСУ Фото: Каневская ГЭС (uk.wikipedia.org / Riwnodennyk)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска планируют захватить дамбу Каневской гидроэлектростанции (ГЭС), которая находится в Черкасской области на пойме правого берега реки Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект - дамбу Каневской ГЭС", - говорится в ночной сводке об оперативной обстановке и обороне по состоянию на конец десятых суток войны.

В состав Каневского гидроузла входят:

  • разделительная дамба по ВРУ - 110/330 кВ;
  • здание ГЭС совмещено с водосливной плотиной с сопряженными стояниями;
  • правобережная и левобережная земляные плотины со шлюзом и монтажной площадкой.

Напомним, 24 февраля, в первый день вторжения и начала войны, российские войска захватили Каховскую ГЭС.

Ранее сообщалось, что на Киевской ГЭС исключает внезапный подрыв дамбы, которую взяли под усиленную охрану.

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