Оккупанты планируют захватить дамбу Каневской ГЭС, - Генштаб ВСУ

Российские войска планируют захватить дамбу Каневской гидроэлектростанции (ГЭС), которая находится в Черкасской области на пойме правого берега реки Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект - дамбу Каневской ГЭС", - говорится в ночной сводке об оперативной обстановке и обороне по состоянию на конец десятых суток войны. В состав Каневского гидроузла входят: разделительная дамба по ВРУ - 110/330 кВ;

здание ГЭС совмещено с водосливной плотиной с сопряженными стояниями;

правобережная и левобережная земляные плотины со шлюзом и монтажной площадкой.