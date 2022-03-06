RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Російські війська завдали ракетного удару по Овручу. Зруйновано десятки будинків

Автор: Ілона Свиридова

Російські війська завдали ракетного удару по приватному сектору в Овручі Житомирської області. В результаті зруйновано 30 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ракетного удару по приватному сектору в Овручі зруйновано 30 приватних житлових будинків, з них 5 повністю.

"Попередньо жертв і постраждалих немає. Від ДСНС залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ заявив, що противник планує захопити дамбу Канівської гідроелектростанції (ГЕС), яка знаходиться в Черкаській області на заплаві правого берега річки Дніпро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирВійна Росії проти України