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Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову

Фото: российские войска нанесли ракетный удар по Харькову (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты нанесли по одному из жилых районов Харькова, предварительно, ракетный удар. До этого горожане слышали мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Обновлено 11:03. Ракетный удар нанесли по центру города.

Об этом сообщила советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова в Facebook.

Обновлено 10:59. Стало известно о четырех пострадавших.

Как сообщает глава области, по предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате удара получили легкие повреждения 4 человека.

Медики оказывают им всю необходимую помощь.

"В Харькове в одном из жилых районов оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар. На месте работают все службы", - пишет Синегубов.

Он призвал местных жителей максимально ограничить пребывание на улицах города, поскольку российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население.

Напомним, сегодня в Харькове прогремел мощный взрыв, во время которого в городе и области воздушной тревоги не объявляли.

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Харьковракетный удар