RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову

Фото: російські війська завдали ракетного удару по Харкову (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти завдали по одному з житлових районів Харкова, попередньо, ракетного удару. До цього містяни чули потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Оновлено 11:03. Ракетний удар завдали по центру міста.

Про це повідомила радник голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook.

Оновлено 10:59. Стало відомо про чотирьох постраждалих.

Як повідомляє очільник області, за попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару отримали легкі ушкодження 4 людини.

Медики надають їм всю необхідну допомогу.

"У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару. На місці працюють всі служби", - пише Синєгубов.

Він закликав місцевих жителів максимально обмежити перебування на вулицях міста, оскільки російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові пролунав потужний вибух, під час якого в місті та області повітряної тривоги не оголошували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківракетный удар